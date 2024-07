Mees van de Watermolen-zoon Umberto W gekroond tot nationaal veulenkampioen

De beste tien springveulens kwamen terug voor de finale van de Nationale veulenkeuring en daarin trok de Mees van de Watermolen-zoon Umberto W van Joop van Wessel de kampioenstitel naar zich toe. Als tweede werd Unlimited Sunshine (v. Conthalou) geplaatst, derde werd de Eldorado van de Zeshoek-dochter U-Gumo Eldorado MP.

Voor het eerst werden de veulens samen met hun moeders in vrijheid gepresenteerd in de binnenhal en dat kwam de beoordeling zeker ten goede. De veulens konden in alle rust beoordeeld worden en tien veulens keerden terug voor de finale.

Lichtvoetige kampioen

De Mees van de Watermolen-zoon Umberto W (uit Iwinita elite EPTM-spr PROK van Namelus R) van Joop van Wessel had nummer 1 in de catalogus en eindigde ook als de nummer één in het nationale veulenkampioenschap om de Virbac Veulenbokaal. “Dit is een langgelijnd, heel atletisch hengstveulen met een aansprekend front. Hij heeft zich beide keren heel goed laten zien. Zijn galop is heel lichtvoetig, hij heeft daarin veel ruimte en kan goed schakelen”, sprak juryvoorzitter Marcel Beukers. Eerder werd dit atletische veulen al verkozen tot kampioen op de veulenkeuring in Terschuur.

De meeste concurrentie kreeg Umberto W van de als tweede geplaatste Unlimited Sunshine (Conthalou uit Elianne ster EPTM-spr van Zapatero VDL) van fokker V.J. van den Hoven uit Achterveld. “Dit is een zeer aansprekend veulen die met veel balans en afdruk galoppeert.” Als derde mocht de Eldorado van de Zeshoek-dochter U-Gumo Eldorado MP (uit Gumo Twirre elite EPTM-spr sport-spr PROK van Numero Uno) van fokker Maarten Pieterse opgesteld worden. “Ook dit is een aansprekend veulen met een goed model. Hij heeft een lichtvoetige galop met daarin veel gemak en balans.”

Tien veulens in kopgroep

Vierde werd de HH Conrad de Hus-dochter Unirieta P (uit Funny-Morieta elite IBOP-spr PROK van Up to Date) van fokker Peter Pluyter uit Erm, eerder deze zomer uitgeroepen tot ‘Prinses van Zweeloo’. “Een heel aansprekend veulen die zeker in de eerste ronde zich overtuigend liet zien.” Ze bleef net voor op het jonge Hardrock Z-hengstveulen Us Harry O’Hesseln (uit Arischa O’Hesseln elite sport-dres sport-dres pref D-OC van Tenerife VDL) van fokker M. Kienecker uit Oosterhesselen. “Een jong, goed ontwikkeld met een heel goede galop. Hij heeft veel souplesse en balans in beweging”, aldus Marcel Beukers.

De overige veulens in de finale werden toegelicht en niet geplaatst.:

Bron: KWPN