Jung en Chipmunk FRH direct weer ongenaakbaar bij seizoensstart

Savannah Pieters
Michael Jung hier met Fisher Chipmunk. Foto: FEI/Benjamin Clark
Michael Jung en fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) zijn het seizoen sterk begonnen. De olympisch kampioenen van Parijs 2024, die op het Europees Kampioenschap in Blenheim nog teamgoud en individueel zilver behaalden, kwamen op het EK voor het laatst in actie voordat zij deze week aan de start verschenen in Marbach. In Duitsland openden Jung en de inmiddels achttienjarige Chipmunk FRH met een overwinning in de dressuur, waarna zij de leiding in het klassement van de korte vierster niet meer uit handen gaven.

