Dinja van Liere en McLaren winnen GP-debuut met ruim 75%: ‘Alsof hij het al honderd keer heeft gedaan’

Ellen Liem
Dinja van Liere met McLaren. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Dinja van Liere is bezig aan een geweldige Grand Prix-debutenreeks. Na het debuut onlangs met Mauro Turfhorst N.O.P.T. (v. Zonik) heeft de amazone er nu nog een top Grand Prix-paard bij: McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone) liep in zijn allereerste Zware Tour-proef (Van Liere sloeg de Intermédiaire II over) naar 75,217%. Daarmee won de combinatie vandaag op de K&U wedstrijd in Heeswijk-Dinther met overmacht de Grand Prix. Haar derde nieuwe GP-paard is I’m Special (v. Johnson), deze debuteerde met 69,601% en werd daarmee tweede.

