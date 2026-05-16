Derde plaats voor Yoni van Santvoort in 1.40m-finale Bonheiden

Petra Trommelen
Yoni van Santvoort hier met La Pleasure Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Na eerder al sterk te presteren in de 1,45 m.-rankingproef op CSI Bonheiden, pakten Van Santvoort en de tienajrige merrie La Pleasure (v. For Pleasure) vandaag de derde plaats in de 1.40 m.-finale. In de barrage met negen combinaties hield het duo opnieuw alle balken in de lepels en klokte het een tijd van 33,44 seconden. De overwinning ging naar Jeroen de Winter met de BWP-goedgekeurde hengst Leandro VG (v. Gitano van Berkenbroeck), die met 32,92 seconden de snelste tijd noteerde.

