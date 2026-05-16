Van de Pol schrijft voor vierde keer Eindhovense Derby op zijn naam

Savannah Pieters
Henk van de Pol met No Fathers Girl. Foto: Sportfot
Henk van de Pol heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Eindhovense Derby op zijn naam geschreven. Net als vorig jaar zegevierde hij met de Verde Gaio-dochter No Fathers Girl. De routinier, die zichzelf na zijn overwinning van vorig jaar gekscherend tot ‘Hattrick Henkie’ kroonde, liet in de kwalificatie twee dagen eerder al zien over de beste papieren te beschikken en maakte die favorietenrol in de Derby overtuigend waar.

