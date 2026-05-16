Wendy over de 80% en Dante’s Pearl over de 77% in Grand Prix Spécial

Rick Helmink
Charlott-Maria Schürmann en Dante's Pearl OLD Foto: Equitaris.de/Tanja Becker
Op de twee 5*-concoursen in Duitsland (Hamburg en München) liepen twee zwarte merries naar absolute topscores in de Grand Prix Spécial. Isabell Werth stuurde Wendy de Fontaine (v. Sezuan) vandaag naar 80,021% in de Spécial in Hamburg, na de dikke 81% in de Grand Prix van gisteren. De vierde 80+score in een klassieke proef dit jaar. Ruim 600 kilometer zuidwaarts won de elfjarige Dante’s Pearl OLD (v. Dante Weltino OLD) onder Charlott-Maria Schürmann de Grand Prix Spécial met een vet nieuw record van 77,191% en daarmee liet de supermerrie onder andere Raphael Netz met Great Escape Camelot (74,298%) en Jessica von Bredow Werndl met Times Kismet (73,489%) achter zich.

