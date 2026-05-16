Van Manen blijft Van de Pol nipt voor in 1.40m Eindhoven

Eline Korving
Enrico van Manen met Keep in Mind JB (v. Berlin) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Enrico van Manen was vanmorgen op CSI Eindhoven oppermachtig met de elfjarige KWPN’er Keep in Mind JB (v. Berlin). Van Manen stuurde het fokproduct van J.M. Breukink foutloos door het twee fasen-parcours over 1.40m en zette met 26,65 seconden de winnende tijd op het scorebord. Van Manen heeft de merrie al sinds augustus 2022 onder het zadel en samen zijn ze gegroeid naar het 1.50m.

