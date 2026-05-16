Geschorste Frank Madden wil via voorlopige voorziening weer aan de slag

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De advocaten van Frank Madden vragen in zijn rechtszaak tegen het Amerikaanse Center for SafeSport om een voorlopige voorziening, waardoor de eigenaar van Capital Hill Show Stables weer als trainer aan de slag kan gaan en wedstrijden mag bijwonen totdat de zaak is afgerond. Madden is sinds 23 december 2025 geschorst op grond van beschuldigingen van wangedrag dat zich naar verluidt in 1987 zou hebben voorgedaan en waarbij twee slachtoffers betrokken zouden zijn.

