Sanne Thijssen vijfde in 5* GP Hamburg

Sanne Thijssen met Cupcake Z Foto: © FEI/Shannon Brinkman
Door Marcel Dufour

De Grote Prijs van Hamburg werd vanmiddag beslist in een barrage met acht deelnemers, waaronder de Nederlandse amazone Sanne Thijssen met Cupcake Z (v.Chacco-Blue). Uiteindelijk was het de voor eigen publiek rijdende Andre Thieme met DSP Chakaria (v.Chap) die aan het langste eind trok en de 75.000 euro premie opstreek. Emilie Conter werd tweede met Portobella van de Fruitkorf (v.Bamako de Muze) die op haar beurt weer Gudrun Patteet met Seacoast Qarvaljo d’Ore (v.Mosito van het Hellehof) naar het derde plan verwees.

