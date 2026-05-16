Fiona Bigwood houdt Charlotte Dujardin achter zich in Hickstead

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Fiona Bigwood en de tienjarige AES-merrie Donna Bella (v. Don Juan de Hus) hebben de driesterren Grand Prix in Hickstead gewonnen. De Britse amazone stuurde haar zelfgefokte merrie naar een nieuw persoonlijk record van 73,130% en bleef daarmee Charlotte Dujardin met Brave Heart (v. Bordeaux) voor.

