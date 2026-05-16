Royal Windsor Horse Show: Nederlands gefokte paarden drukken stempel in 1,55m

Ben Maher en Ginger Blue (v. Plot Blue) Foto: Sportfot
Door Petra Trommelen

Tijdens het hemelvaartweekend staat er ook in het internationale springcircuit volop sport op het programma. Op de Royal Windsor Horse Show is namens Nederland, naast het menteam, dan ook alleen Harrie Smolders aanwezig. Toch waren er volop Nederlandse lichtpunten in het 1.55 m. met barrage dankzij de sterk presterende Nederlands gefokte paarden. De overwinning ging naar Ben Maher met de door P. Verberne gefokte merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue).

