Voormalig Bundeskampioene Feine Bella NRW wint Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie München-Riem

Savannah Pieters
Archieffoto Feine Bella NRW (v. Fürstenball), hier nog met Eric Guardia Martinez Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Feine Bella NRW (Fürstenball x Bordeaux) heeft in München-Riem de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal op haar naam geschreven. Onder het zadel van Sabina Schrödter liep de voormalig Bundeskampioene en finaliste op het WK Jonge Dressuurpaarden naar een score van 74,732%. De strijd aan kop was bijzonder spannend: ook Visser’s Hit Valeria VEC OLD met Nicole Grosch en Zewano OLD met Franz Trischberger passeerden de grens van 74%.

