Werth en Viva Gold met een knipoog naar Anky naar dik 84% in eerste Kür

Savannah Pieters
Viva Gold OLD met Isabell Werth Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Isabell Werth en Viva Gold OLD hebben direct bij hun Kür-debuut indruk gemaakt. De combinatie behaalde een veelbelovende score van 84,365%. Werth liet speciaal voor de tienjarige Vivaldi-zoon een nieuwe Kür samenstellen, die de hengst uitstekend lijkt te liggen. Op muziek van Neil Diamond, met onder meer Song Sung Blue voor de piaffe- en passagetour (een duidelijke knipoog naar de iconische Song Sung Blue-kür van Anky en Bonfire) onderstreepte Viva Gold zijn potentie voor de absolute wereldtop.

