Bigwood en Donna Bella winnen ook GPS, Dujardin en Secret Agent aan kop bij zevenjarigen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Bigwood en Donna Bella winnen ook GPS, Dujardin en Secret Agent aan kop bij zevenjarigen featured image
Charlotte Dujardin. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Fiona Bigwood heeft na de Grand Prix ook de Grand Prix Spécial op CDI Hickstead gewonnen. Met Donna Bella (v. Don Juan de Hus) reed Bigwood opnieuw naar een persoonlijk record: 72,808%. Charlotte Dujardin eindigde met Brave Heart (v. Bordeaux) als tweede met 70,787%. In de FEI-proef voor zevenjarigen draaiden de rollen om: daarin ging Dujardin met Secret Agent aan de haal met de winst, terwijl Bigwood met Newton Sylvanite genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant