Aniek Diks voert Nederlandse top drie aan in CSI1* GP Eindhoven

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Aniek Diks voert Nederlandse top drie aan in CSI1* GP Eindhoven featured image
Archieffoto Aniek Diks, hier met Winston Jumper R. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Aniek Diks heeft in Eindhoven de CSI1* Grand Prix over 1,40m gewonnen. Met Maserati SB (v. Emir R) voerde de amazone een volledig Nederlandse top drie aan. Eric van der Vleuten Jr. eindigde met Helia de Maeza (v. Quasar de Olid) op de tweede plaats, gevolgd door Claudia Verburgt met U Touch It Z (v. Untouchable), die derde werd.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant