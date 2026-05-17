Nederlands podium onder leiding van Senna Beckers in St. Margarethen

Petra Trommelen
Senna Beckers hier met Jillz Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Nederlandse springjeugd sloot het weekend in St. Margarethen in stijl af. In de pony Grote Prijs kleurde het volledige podium zelfs oranje, met Senna Beckers en Fire Ball (v. Topinambour) bovenaan. In de vierkoppige barrage bleef ze landgenoten Wim Vos met Lady Crown (v. Crown Z) en Sophia de Voogd met Denver (v. Diarado) voor. Vos eindigde als tweede, terwijl De Voogd beslag legde op de derde plaats. Ook in de overige slotrubrieken vielen Nederlandse klasseringen te noteren.

