Degrieck slaat opnieuw toe in Windsor, Chardon senior derde

Petra Trommelen
Dries Degrieck wint Wereldbekerfinale Bordeaux.
Dries Degrieck lijkt momenteel niet te stoppen. Na zijn indrukwekkende overwinning in de Wereldbekerfinale in Bordeaux wordt die lijn in het buitenseizoen onverminderd doorgezet. Het seizoen begon met winst in Exloo, in Kronenberg volgde een tweede plaats achter Boyd Exell, waarna hij in het Tsjechische Kladruby nad Labem opnieuw de overwinning opeiste. Ook op de Royal Windsor Horse Show ging Degrieck met de eindzege naar huis. IJsbrand Chardon eindigde in het eindklassement op de derde plaats.

