Bettendorf grijpt eerste Rolex Grand Prix-zege in Windsor

Petra Trommelen
Victor Bettendorf met Encore Toi du Linon Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Als eerste van vijf combinaties ging Victor Bettendorf de barrage in van de Rolex Grand Prix op de Royal Windsor Horse Show. In het zadel van Qwando van de Rispen (v. Matisse de Mariposa) reed de Luxemburger een foutloze ronde in 37,41 seconden, wat uiteindelijk voldoende bleek voor zijn eerste overwinning in een Rolex Grand Prix. Ben Maher volgde met Point Break (v. Action-Breaker) op de tweede plaats, terwijl de jonge amazone Sienna Charles met Chawton (v. Typhoon S) het podium completeerde met eveneens een foutloze barrage.

