Locatiekeuring fan de Kadyk: 14 Sterren, drie merries met een eerste premie

Op de locatiekeuring bij Stal fan de Kadyk afgelopen zaterdag kregen 14 merries een Ster. Juryleden Corrie Terpstra, Annemieke Elsinga en Marissa Visser beloonden drie merries met een Ster eerste premie: Wietske (Gosse 526), Yarah (Teun 505) en Willemien (Herre 524).

Die eerste premies kwamen allemaal uit de rubriek met driejarige veulenboekmerries. Maar liefst 26 werden er in Sintjohannesga gepresenteerd. Hiervan haalden 11 het Sterpredicaat, waarvan drie met een eerste premie.

Drie driejarigen met een eerste premie

Meteen in de eerste groep konden de juryleden al twee oranje lintjes uitreiken. Op kop kwam de langgelijnde Wietske van Hilberalti Ster (Gosse 526 x Jehannes 484) van Bert Veldhuizen uit Putten. “De merrie mocht iets edeler in het hoofd, was goed gebouwd met veel lengte in het kruis en fijn, droog beenwerk”, zo beschreef Corrie Terpstra. “Ze heeft een actieve stap, waarbij haar voorbeen ruim wordt weggezet. In draf heeft ze veel kwaliteit met veel balans en lichaamsgebruik en daarbij kan ze goed verruimen en schakelen.”



De tweede plek was voor Yarah R.S. fan Top en Twel Ster (Teun 505 x Haitse 425), die ook een eerste premie kreeg. De merrie van David de Wit liet een goede rasuitstraling zien, had een edel hoofd en was opwaarts gebouwd met een iets hellend kruis, aldus de jury. “Haar beenwerk is erg droog en met royale hoeven, de stap is actief, ruim en met lichaamsgebruik, haar draf was erg opwaarts met een goed achterbeengebruik en schakelend vermogen.”

Hilberalti merries familie van Teun 505

In de tweede groep driejarigen kwam Willemijn van Hilberalti Ster (Gosse 526 x Rindert 406) op kop met een Ster tweede premie. Fokker en eigenaar Bert Veldhuizen had een memorabele dag. Naast Wietske werd er nog een driejarige uit zijn fokkerij Ster met een eerste premie: Willemien van Hilberalti Ster (Herre 524 x Tymen 503). Ze kwam op kop van de derde groep driejarigen en werd beschreven als langgelijnd, horizontaal gebouwd met een goede rasuitstraling en een edel hoofd. Ze bezat veel lente in het voorbeen, had een iets hellend kruis en fijn en hard beenwerk. Haar stap was correct en taktmatig, haar draf opwaarts met een sterk achterbeengebruik en schakelend vermogen. Alledrie de Hilberalti merries zijn familie. De moeders van Wietske en Willemien, zijn, met Willemijn zijn halfzusters uit Kroonjuweel Richt fan Lutke Peinjum Ster Pref (Rindert 406 x Fabe 348), de moeder van Teun 505.

Thialde maakt moeder Wjera Preferent

In de rubriek met vierjarige en oudere veulenboekmerries kreeg één merrie een Ster: Thialde fan Boarwert Ster (Bastiaan 510 x Beart 411). Daarmee maakte ze haar moeder Wjera fan ‘e Boppelannen Ster Sport (Beart 411 x Fabe 348) Preferent.

Van stamboek naar Ster, Ophelia maakt moeder Preferent

Van de vijf merries die in de rubriek stamboekmerries aantraden gingen er twee met het Sterpredicaat naar huis: de zesjarige Ophelia Jiska H. Ster AA (Markus 491 x Eibert 419) verdiende een Ster en maakte moeder Jiska Esther H. Kroon Sport (Eibert 419 x Jasper 366) ook Preferent. Ook de vierjarige Vera Krekt in Bytsje Oars Ster (Waander 512 x Alwin 469) maakte promotie van Stamboek naar Ster.

Uitslagen

Bron: KFPS