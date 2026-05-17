Majestic Taonga verdient ticket voor Louisdor finale

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Majestic Taonga verdient ticket voor Louisdor finale featured image
Lisa Wernitznig met Majestic Taonga. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De tweede etappe van de duitse Louisdor Preis serie voor negen- en tienjarige dressuurpaarden vond dit weekend plaats in Hamburg. De eerste prijs in de proef om de finaletickets ging naar Dorothee Schneider met Maxi Kraft’s Barcelo OLD (v. Bon Coeur). De tweede plaats – en het andere finaleticket – was voor de bekende KWPN-hengst Majestic Taonga (v. Toto jr.) onder het zadel van de Oostenrijkse amazone Lisa Wernitznig.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant