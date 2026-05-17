Grote Prijs van Eindhoven naar Giampiero Garofalo, Elize van de Mheen derde

Onder nagenoeg ideale omstandigheden werd de Grote Prijs van Eindhoven vanmiddag verreden aan de Karpendonkse Plas. Maar liefst 16 deelnemers hadden zich geplaatst voor de barrage van wie de Italiaan Giampiero Garofalo met Querido van 't Ruytershof (v.Mosito van het Hellehof) de beste was. Met een foutloze rit in 43.50 seconden verwees de ruiter van Stal Hendrix Tabhita Kyle en Elize van de Mheen naar de plaatsen twee en drie.

Marcel Dufour Door

Precies op tijd waren de weergoden het CSI Eindhoven gunstig gezind en zorgden ze er met een aangename temperatuur voor dat de ideale omstandigheden voor een middagje topsport aanwezig waren. Dat bleek ook wel aangezien van de 60 starters er 16 door wisten te dringen tot de barrage terwijl er toch een pittige opgave stond van rond de 1m55. Enkele favorieten moesten in het basisparcours al afhaken zoals o.a. Willem Greve, Bas Moerings en de kersverse Nederlands kampioen Michael Greeve. Zij moesten allen met lede ogen toezien dat onderweg ergens een balk uit de lepels werd gesprongen waardoor zij de barrage niet haalden.

Moeilijk begin

Nadat het eerste kwart van de startlijs in de ring was geweest leek het er geheel niet op dat er nog zoveel foutlozen zouden komen want het was pas de nummer elf van de startlijst, Kim Emmen met Hellix Du Seigneur (v.Curby Du Seigneur) die alles intact liet en de eerste foutloze ronde liet noteren. Daarna ging het hard en reed een derde van de resterende deelnemers foutloos naar de finish. Ook de helemaal uit Nieuw-Zeeland overgekomen Sophie Scott liet met Normandy GHP (v.Nebab De Reve) alle bouwsels overeind maar ze deed daar net 0.41 seconden te lang over. Dat gold ook voor Valeria Sokolova die drie strafpunten voor het overschrijden van de toegestane tijd kreeg.

Kim Emmen

Kim Emmen beschikt met Hellix Du Seigneur wel over een goed springpaard maar van nature niet de vlugste. Dat was goed te zien bij de eerste wending waar Kim Emmen leek de binnenbocht te willen nemen maar de 13-jarige ruin die niet zo scherp aansneed als zijn amazone wenste. Ogenschijnlijk realiseerde Emmen zich op dat moment dat een top tijd er niet meer in zou zitten en het beter was om vooral de nul te behouden. Helaas viel er desondanks toch een balk en met vier strafpunten in een niet al te rappe tijd was een podiumplek verkeken met zoveel deelnemers in de barrage.

Lars Kersten

Voor Lars Kersten moet het een fijn gevoel zijn geweest dat hij weer meedeed in een barrage op dit niveau want met het kwijtraken van enkele van zijn toppaarden vorig jaar was het een tijdje behelpen om weer een nieuw setje paarden bij elkaar te krijgen. Met de 10-jarige Carmen HZ heeft Kersten in ieder geval weer een paard waar hij minstens op dit niveau mee kan gaan doen. De Limburger ging zeker niet verlegen van start en was duidelijk niet van plan om een bijrol te gaan spelen. Jammer genoeg resulteerde dat ook in een springfout en ondanks het goede plan was zijn tijd net iets langzamer dan die van Kim Emmen waardoor Kersten uiteindelijk elfde zou worden.

Teleurstelling en vreugde dicht bij elkaar

Voor Ruben Romp was de teleurstelling een stuk groter want al op hindernis twee ging het mis met Esi Toulouse (v.Siec Livello) en na die weigering besloot Romp dat het verder nutteloos was en verliet teleurgesteld de piste. De Amerikaanse Natalie Dean daarentegen was zeer in haar nopjes met Fornett d’Emeraude (v.Cornet Obolensky) die ook in de barrage alle hindernissen overeind liet en met 46.56 de nieuwe leidster in de wedstrijd werd.

Elize van de Mheen verrast

De vreugde voor de Amerikaanse over het aan de leiding staan duurde niet heel lang want al vlug na haar verraste Elize van de Mheen met Kes TN (v.Comme Il Faut) iedereen door wederom foutloos te blijven en de tijd van Dean met 0.58 seconden te verbeteren. Hiermee pakte de Nederlandse amazone brutaal de kop van het klassement over.

Amazones heersen

De Ierse Tabhita Kyle maakte een eind aan de droom van Elize van de Mheen door met haar paard Desterly (v.Tolan R) ook zonder fouten te blijven maar wel ruim twee seconden van de tijd van van de Mheen af wist te snoepen. Nadat ook Annelies Vorsselmans met met VDL Kelton (v.Bubalu VDL) foutloos was gebleven in 46,16 seconden was de overmacht van de dames duidelijk aangezien ze het gehele podium in handen hadden. Enrico van Manen met Larsson (v.Grand Slam) lukte het ook niet om hun resultaten te verbeteren en eindigde met vier strafpunten op de negende plaats.

Giampiero Garofalo met Querido VanT Ruytershof na hun overwinning in Eindhoven. Foto: Sportfot.

Venijn zit wederom in de staart

Of de amazones op kop zouden blijven lag geheel aan de Italiaan Gianpiero Garafalo. Ondanks dat zijn paard nog niet over al teveel ervaring beschikt op dit niveau klaarden ze de klus door in een vloeiend tempo 43.50 seconden op het bord te zetten wat genoeg was om de overwinning en 18.000 euro mee te nemen naar Baarlo.

Van de Mheen: ‘Super gaaf!

Kes is echt mijn once in a life time paard. Ik heb nog nooit zo’n fantastisch, lief, braaf en goed paard gehad. Hij heeft een heel bijzonder plekje in mijn hart en gaat door het vuur voor mij, en ik voor hem. Ik had helemaal niet door dat ik zó snel was. Pas toen ik over de finish kwam en hoorde dat ik aan de leiding stond, besefte ik het. Echt bizar. Ik was superzenuwachtig, want het parcours stond hoog en technisch en er reden zo veel goede ruiters mee. Dit was echt mega gaaf.”

Garofalo: ‘Voor iedereen’

Voor Giampiero Garofalo van Stal Hendrix voelde de overwinning extra bijzonder, mede omdat de combinatie met Querido van ’t Ruytershof nog relatief nieuw is. “We zijn nu bijna een jaar een team, dus eigenlijk nog helemaal niet zo lang samen”, vertelt de Italiaan trots. “Ik ben enorm blij met deze overwinning, Querido heeft dit echt verdiend.” Garofalo prijst ook het team achter de schermen. “Ik ben degene die vandaag wint, maar er werken dagelijks zo veel mensen mee aan deze prestaties. Er zit enorm veel werk achter de schermen dat je op zo’n moment

niet ziet. Deze overwinning is echt voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht