Simonson en Fleau de Baian winnen kür Amerikaans kampioenschap, Indian Rock teruggetrokken

Mirjam Hommes
Christian Simonson met Fleau de Baian. Foto: Centre Line Media
Door Mirjam Hommes

De afsluitende kür op muziek bij het Amerikaanse dressuurkampioenschap in Ocala is gewonnen door de jonge ruiter Christian Simonson met Fleau de Baian (v. Jazz). Het duo reed naar 76,240%. Dat was overigens niet genoeg voor de winst in het Algemeen Kampioenschap, dat op naam kwam van Ellesse Gundersen en haar eigen gefokte Quintessential (v. Quaterback). Simonson ging na de GP en de GPS aan kop in het kampioenschap met zijn andere paard, Indian Rock (v. Apache), maar trok de hengst terug voor de kür op muziek. Dat laatste kan gevolgen hebben voor een potentiële plek in het WK-team.

