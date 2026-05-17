Simon Delestre krijgt GCT GP Madrid op een presenteerblaadje

Marcel Dufour
Simon Delestre en Gatsby du Tillard onderweg naar de winst in de GCT van Madrid. Foto: LGCT.
Door Marcel Dufour

Madrid – De GCT werd een ware veldslag vanmiddag waarin uiteindelijk alleen Simon Delestre met Gatsby du Tillard (v.Diamant de Semilly) alle hindernissen onberoerd liet en zodoende met de eerste prijs van 165.000 euro aan de haal ging. Stephan de Freitas Barcha vergooide zijn kansen door een misrekening op de laatste hindernis en werd met vier strafpunten tweede. De Fransman Antoine Ermann noteerde ook vier strafpunten maar was iets langzamer dan de Braziliaan en werd dus derde.

