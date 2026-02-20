Cassøe Krüth wint WB Grand Prix Gothenburg voor Kittel en Von Essen

De Wereldbekeretappe in Gothenburg is vooral een Scandinavisch onderonsje. Negen combinaties nemen deel, daarvan vier uit Denemarken, drie uit Zweden en twee uit Nederland. Carina Cassøe Krüth won met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) voor het eerst sinds haar schorsing een proef. Met 74,044% liet de Zweden Patrik Kittel met Touchdown (73,565%) en Maria von Essen met Invoice (73,544%) nipt achter zich. Met de scores zo dicht bij elkaar kan de top er morgen in de kür nog anders uit gaan zien.
Anna (70,435%) De gemaakt met Sara Atterupgaards de Filou Quaterback). Deense en werd Cooper (v. (v. met Zibrandtsen Hyrn compleet door Aagaard (68,5%) Charmeur) Quel top-5
Dijkman debuut Marsja bij op 6
terecht 58,478%. Kashmir Leijser de Voor was met een 67,848%. Dijkman kwam (v. nette Bij zesde Marsja en plaats haar Beaujolais Bordeaux) met Wereldbekerdebuut (v. op er Glamourdale) Jessica
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.