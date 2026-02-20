Cassøe Krüth wint WB Grand Prix Gothenburg voor Kittel en Von Essen

Rick Helmink Door

De Wereldbekeretappe in Gothenburg is vooral een Scandinavisch onderonsje. Negen combinaties nemen deel, daarvan vier uit Denemarken, drie uit Zweden en twee uit Nederland. Carina Cassøe Krüth won met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) voor het eerst sinds haar schorsing een proef. Met 74,044% liet de Zweden Patrik Kittel met Touchdown (73,565%) en Maria von Essen met Invoice (73,544%) nipt achter zich. Met de scores zo dicht bij elkaar kan de top er morgen in de kür nog anders uit gaan zien.