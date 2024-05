Dressuurteam kristalliseert zich langzaam uit

Het officiële observatietraject moet nog beginnen (NK Dressuur eind mei en CHIO Rotterdam eind juni), maar ondertussen kristalliseert het Nederlandse dressuurteam zich al langzaam uit. Vijf combinaties scoorden in de afgelopen maanden in de range van 73-75% in de Grand Prix. Emmelie Scholtens met Indian Rock, Edward Gal met Glock’s Total US, Marlies van Baalen met Habibi DVB, Dinja van Liere met Hermès N.O.P. en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr.

Dat zowel Edward Gal als Hans Peter Minderhoud (na twee jaar afwezigheid in de teams) nu weer een gooi doen naar een Olympisch ticket (waarvan er maar drie beschikbaar zijn), zorgde de afgelopen tijd voor wat onrust bij andere combinaties die de Road to Paris al uitgestippeld dachten te hebben.

Na Exloo is de rust waarschijnlijk wedergekeerd: de scores van de twee ruiters uit Oosterbeek zijn (nog) niet dusdanig dat ze de andere Parijs-kandidaten buitenspel zetten. Sterker nog: Marlies van Baalen kwam met Habibi DVB, bij zijn eerste start dit buitenseizoen, heel dicht bij Edward Gal in de buurt en ging twee keer over Minderhoud met Toto jr heen, met 73,478% in de Grand Prix en 74,447% in de Spécial.

