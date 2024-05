Helgstrand verkoopt ook Duitse stal Gestüt Famos

Gestüt Famos, het dek- en hengstenstation dat bekend staat als Helgstrand Duitsland, is verkocht aan een Duitse fokker en investeerder. In 2020 stond het pand te koop voor 9,3 miljoen euro. Op 17 juli 2020 werd het van de markt gehaald en later omgedoopt tot Helgstrand Germany Property GmbH. De stoeterij is nu verkocht aan de Duitse fokker en Helgstrand-klant Maik Kanitzky.

Gestüt Famos werd in 2002 opgericht door Klaus Ostendorf, die zijn fortuin verdiende als ondernemer in de broodbakkerij Wendeld/ Müller. Ostendorf werd in 2012 veroordeeld voor fraude en in 2014 ging hij officieel failliet met een schuld van ruim 60 miljoen. Gestüt Famos stond sinds 2014 te koop en kwam in 2020 in handen van Helgstrand. Helgstrand zelf heeft de stoeterij nu verkocht aan Maik Kanitzky.

Zwaar weer en snelle verkopen

Gestüt Famos was jarenlang een succesvolle Duitse vestiging van Helgstrand, waar Eva en Ulf Möller de leiding hadden maar ook deze stal is nu verkocht. Dit is mede door de cijfers van 2023, wat een financieel zwaar jaar was voor Helgstrand en moederbedrijf Global Equestrian Group. Investeerder Waterland trok de stekker eruit en verkocht de stal in Wellington. Daarnaast daalde de winst van Helgstrand het afgelopen boekjaar flink (van 16 miljoen euro naar 1 miljoen euro). Ondertussen ging de paardenverkoop in Europa gestaagd door waarbij Olympisch kampioen Jessica von Bredow-Werndl de ruin Vogue (v. Vitalis) op stal kreeg en Andreas Helgstrand zelf zijn toppaarden onderbracht bij Isabell Werth en Patrik Kittel.

Maik Kanitzky koopt Duitse stal

De Duitse paardeneigenaar, fokker en klant van Helstrand Dressage Maik Kanitzky heeft ondertussen de Duitse vestiging van Helgstrand gekocht. Kanitzky bevestigde dit zelf tegenover Eurodressage. ”In de toekomst zullen daar dressuurpaarden tot en met Grand Prix worden opgeleid. Tegelijkertijd zullen bewezen hengsten voor het dekstation op de markt worden gebracht. Er blijft op deze locatie een samenwerking met Helgstrand wat in de toekomst een wederzijds voordeel moet opleveren.”

Fokker en dressuurliefhebber

Maik Kanitzky runt het bedrijf Maxi Kraft, een zwaartransport-bedrijf en is groot liefhebber van de dressuursport. Hij is ondermeer eigenaar van het dekstation Heidehof in Züllsdorf Gestut M.K Ammerland in Wiefelstede. Daarnaast is hij de fokker van zowel Sir Donnerhall I én II (v. Sandro Hit).

Gestüt Famos. Foto: Helgstrand Dressage

Bron: Eurodressage