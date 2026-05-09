De Wolden Cup: Son of Mattias en Rosecilleta van de Wachtpost bovenaan in Vollenhove

Op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen van De Wolden Cup, vrijdag in Vollenhove, kwamen 64 vierjarigen en 41 vijfjarigen in de baan. Bij de vierjarigen ging de zege naar de door Jack Broek gereden Son of Mattias (Mattias x Ducati van de Schuttershof). Beste vijfjarige was Rosecilleta van de Wachtpost (Checkter x El Salvador) onder het zadel van Rielke Roeland.

Ellen Liem Door

Bij de vierjarigen werd de volledige top drie bezet door hengsten. Jack Broek pakte de overwinning met de fijn gereden schimmelhengst Son of Mattias (Mattias x Ducati van de Schuttershof), gefokt door H.J.Visscher. De jury, bestaande uit gastjury Bart van Ooijen en vaste jury Thom Siemerink, beloonde hun rit met 28 punten.

Vos met Lewitz-hengsten op twee en drie

De overige podiumplaatsen waren voor Anouk Vos met hengsten van Gestüt Lewitz. De amazone sprong met Conblue’s Pilot PS (v. Conthargos) met 26,9 punten naar de tweede plaats. Haar rit met Casafrano PS (v. Casallco) was goed voor 26,8 punten en daarmee de derde plaats.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de winst met 26,9 punten naar Rielke Roeland en de merrie Rosecilleta van de Wachtpost (Checkter x El Salvador). Een prachtig resultaat voor fokker Jurjen Tuinenga, die deze dag zelf als groom aanwezig was.

De tweede plek was voor Alexandre Boursier met de door VDL Stud gefokte Rupardi VDL (Chacfly x Kannan) met 26,6 punten. Het podium werd compleet gemaakt door Monique van den Broek, zij reed naar 25,6 punten met Chapter Blue Rose PZ (Chacoon Blue x Diamant de Semilly), gefokt door Pegasus Stable / H.J.A.M. Rotink.

Rielke Roeland met Rosecilleta vd Wachtpost. Foto: De Wolden Cup

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen