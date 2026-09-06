Onverwoestbare Vitiki bezorgt Mansur eerste GCT-zege in Valkenswaard, Van Heel vierde

Petra Trommelen
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Onverwoestbare Vitiki bezorgt Mansur eerste GCT-zege in Valkenswaard, Van Heel vierde featured image
Yuri Mansur met Vitiki. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

Twintig jaar Global Champions Tour werd dit weekend gevierd in Valkenswaard en afgesloten met de Grote Prijs. Dit jaar geen Nederlander op de hoogste trede van het podium, maar het applaus van het Nederlandse publiek was er niet minder om voor de in Venlo woonachtige Yuri Mansur en zijn onverwoestbare achttienjarige vosruin Vitiki (v. Valentino). Mansur pakte in Valkenswaard zijn allereerste overwinning in een GCT Grand Prix. Annelies Vorsselmans en Pieter Devos completeerden het podium. Dat ging wel ten koste van Arne van Heel, die met de nog relatief onervaren Keaton HV (v. Kannan) opnieuw indruk maakte. Na zijn derde plaats in de Rolex Grand Prix van Dublin was de vierde plaats in Valkenswaard opnieuw een ijzersterk resultaat.


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