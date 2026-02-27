GDF Wellington: 72,108% voor Davis en Toronto Lightfoot in Grand Prix en Bohemian weer terug met winst

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Meagan Davis & Toronto Lightfoot. Foto: ©Centre Line Media/GDF
Door Rick Helmink

De 36-jarige Maegan Davis heeft in de bij Helgstrand aangeschafte Toronto Lightfoot (v. Totilas) haar eerste internationale paard. Davis doet een gooi om bij het groepje ruiters te komen dat de komende zomer naar Europa mag en deed daarvoor gisteren goede zaken in de 4* Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. Met een score van 72,108% (met scores over de 74% van Katrina Wüst en Christof Umbach) won Davis de 4* Grand Prix. De 3* Grand Prix kwam op naam van Endel Ots, die zijn Wellington-comeback maakte met Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux) met 69,261%.

