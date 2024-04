Geslaagd internationaal debuut voor Lisa Müller en Portugees EK-paard Zonik Hit

Afgelopen najaar kocht Lisa Müller de Oldenburgs-gefokte Zonik Hit (Zonik x Diamond Hit), die kort daarvoor Joao Pedro Moreira het beste resultaat voor Portugal neerzette op het EK Dressuur in Riesenbeck. Dit weekend maakte de vrouw van profvoetballer Thomas Müller op CDI Stadl Paura haar internationale debuut met Zonik Hit. Dat deed ze niet onverdienstelijk. Met twee keer dik 70% werd ze tweede in zowel de driesterren Grand Prix als de Spécial.

Joao Pedro Moreira en Zonik Hit maakten in 2021 hun internationale Grand Prix-debuut en kwalificeerden zich het jaar daarop voor de Wereldkampioenschappen in Herning. Een jaar later waren ze er op het EK in Riesenbeck opnieuw bij. Met 73,986% eindigden ze achttiende in de Kür. Hoewel de ruiter zijn vizier had gericht op de Olympische Spelen in Parijs, kozen hij en zijn vrouw ervoor om het aanbod van de Müllers toch te accepteren.

Max-Theurer wint

In Stadl Paura reed Müller de ruin op vrijdag in de driesterren Grand Prix en zette een score van 70,239% neer. In de Spécial op zaterdag zette ze met 70,787% een vergelijkbare score neer. In beide proeven moest Müller Victoria Max-Theurer en Birkhof’s Topas FBW (Totilas x Sandro Hit) voor laten gaan.

Dubbele overwinning voor Schumach

De viersterren Grand Prix op vrijdag kende twee winnaars. Christian Schumach met Amplemento (Ampère x Sir Oldenburg) en Simone Pearce met Destano (Desperados FRH x Brentano II) zetten beide een score van 70,522% neer. Lisa Müller mocht hier de derde prijs in ontvangst komen nemen; met Gut Wettlkam’s D’Avie FRH (Don Juan de Hus x Londonderry) behaalde ze 70,087%. In de Spécial een dag later won Schumach en werd Müller tweede. Pearce moest nu genoegen nemen met de vierde plaats, achter Jessica von Bredow-Werndl met Forsazza de Malleret (For Romance I x Sarkozy).

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl