Justin Verboomen nu ook met Djembé de Hus naar topscore: 76,826% in Grand Prix Neumünster

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Justin Verboomen nu ook met Djembé de Hus naar topscore: 76,826% in Grand Prix Neumünster featured image
Justin Verboomen met Djembé de Hus OLD Foto: FEI/Dirk Caremans
Door Rick Helmink

Djembé de Hus OLD (Damon Hill x Argentinus) gaat onder Justin Verboomen zijn stalcollega Zonik Plus achterna. Op het derde internationale concours van de combinatie scoorde de vos 76,826% (75-78,913%) in de Wereldbeker Grand Prix van Neumünster. Dat is meer dan Zonik Plus in zijn derde Grand Prix scoorde. Op 2 volgde een tweede Belgische combinatie (Larissa Pauluis met Flambeau) en op drie een Duitse (Raphael Netz met Great Escape Camelot).


