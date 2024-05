Kijk live: Nations Cup CDI Compiègne

De Nations Cup in Compiègne, met voor Nederland Karen Nijvelt met Elysias (11.56u), Denise Nekeman met Boston STH (13.36u) en Dinja van Liere met Vita di Lusso (15.44u), is live (en gratis) te bekijken. De juryleden rond de ring jureren straks allemaal in Parijs en ook veel potentiële Parijs-combinaties zijn in Compiègne, zoals bijvoorbeeld Patrik Kittel met Jovian (16.02u), Daniel Bachmann Andersen met Vayron (12.51u) en Maria von Essen met Invoice (12.14u) en Carina Cassøe Krüth met Danciera (16.29u).