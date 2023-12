Stremler zet zegereeks voort met Fürstin Bea Old in Louisdor-Preis-Finale

'Ze is de koningin van de stal thuis'', vertelt amazone Beata Stremler met een grote glimlach op haar gezicht voordat de proef begon. ''Maar in de ring toont ze altijd goede inzet.'' En dat was vanmorgen ook weer het geval, want met 73,460% ging de overwinning in de finale van de Louisdor-Preis in Frankfurt, net als bij de inloopproef, naar Fürstin Bea OLD (v.Fürstenball).

Met veel harmonie danste de combinatie door de baan. De dynamiek in de draf is bijzonder te noemen en werd dan ook beloond met goede cijfers. In de pirouette bleef de merrie wat staan en ook de piaffe zou met wat meer afdruk getoond kunnen worden, maar het totaalbeeld zag er solide uit.

Borja Carrascosa wederom op podium

Met 73,280% reed Borja Carrascosa de Finest-zoon Frizzantino 28 naar de tweede plaats. In de serie om de twee ging het even mis, maar voor de rest liet de combinatie een vrijwel foutloze proef zien. In de inloopproef wisten zij ook al op de derde plaats te eindigen.

Springbank II VH en SAP Freudentänzer

In de inloopproef reed Yara Reichert ‘haar grote liefde’ Springbank II VH nog naar de tweede plaats, maar vandaag oogde de Skovens Rafael nazaat wat moe. Daardoor slopen er wat fouten in de proef. Sommige overgangen waren niet helemaal vloeiend en in de piaffe bleef de hengst wat staan. Ook in de galopseries ging het mis. Met 69,540% eindigde de combinatie op plaats zeven.

Hetzelfde kon gesteld worden voor SAP Freudentänzer (v.Franziskus FRH) met in het zadel Ingrid Klimke. Zij belandde met 69,060% achter Springbank II VH. Ook hier ging de serie om de pas niet vlekkeloos en bleef de hengst wat hangen bij het uitkomen van de pirouette. Al met al wel een hengst met veel potentieel.

Uitslag

Bron: Horses.nl