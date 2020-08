Victoria Max-Theurer wint Grand Prix Freestyle in Achleiten

Zaterdagmiddag ging de winst in de 4* Grand Prix van Achleiten naar Victoria Max-Theurer. De Oostenrijkse amazone had voor deze rubriek de goedgekeurde-hengst Rockabilly (Rock Forever x Erentusch) gezadeld. Het duo zette in een deelnemersveld van 8 combinaties de hoogste score neer met 79.665%.