Vet nieuw record voor Werth en Wendy: 77% in de Grand Prix

Isabell Werth was vanmiddag met de tienjarige Wendy de Fontaine (v. Sezuan) oppermachtig in de CDI4* Grand Prix in Mannheim. Werth reed de Helgstrand-merrie naar 77,000% en daarmee wordt het steeds waarschijnlijker dat Wendy Werths eerste keuze voor Parijs wordt. Werth starte Wendy de Fontaine voor de derde keer internationaal. Eind maart kregen ze op hun tweede wedstrijd 75,065% voor hun Grand Prix-proef in Aken. Vandaag liet Werth zien dat Wendy steeds beter wordt.

Als de ontwikkeling zich zo voortzet heeft Werth goede kaarten om ‘tweede man’ in het Duitse team te worden.



Dorothee Schneider kwam met de twaalfjarige Westfaler Dayman (v. Daily Deal) niet in de buurt van de score van Werth. De jury waardeerde hun proef met 73,913%. Begin maart was het paar nog succesvol in Lier. In de Grand Prix werden ze tweede met 73,522% en de Grand Prix Special wonnen ze met 74,596%.

Total Hope derde

Isabel Freese nam de derde prijs in ontvangst. Met haar toppaard Total Hope OLD kreeg ze 72,891%. In februari won het paar nog de Grand Prix in Doha met 73,196%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl