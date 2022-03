Werth kiest Weihegold voor FEI Wereldbekerfinale

Titelverdedigster Isabell Werth is van plan om de FEI Wereldbekerfinale in Leipzig met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) te rijden. De Duitse amazone won de wereldbeker drie jaar op rij met de Oldenburger-merrie. "Het plan is om ook deze finale met Weihegold te rijden en haar daarna met sportief pensioen te sturen", vertelt Werth.

“De finale is zeer goed bezet en Jessica reist als favoriet naar Leipzig”, voegt de Duitse daar aan toe. Daarmee doelt ze op Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl, die met Trakehner-merrie TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) al sinds juli 2021 ongeslagen is. Daarnaast zal ook Cathrine Dufour een geduchte tegenstander zijn. De Deense ging met Bohemian (Bordeaux x Samarant) afgelopen weekend voor het eerst over de 90%.

Bron: St. Georg/Horses.nl