Hippiade: 19 nieuwe kampioenen gehuldigd op de tweede dag

De tweede dag van de Hippiade in Ermelo was een ware dans in de regen. Niet zozeer voor de jonge voltigeurs in de Amaliahal, maar bovenal voor de dressuurruiters, die met hun toppony's in de diverse outdoorringen hun verrichtingen vertoonden en de regen trotseerden. Toch mocht het weer de pret niet drukken voor de deelnemers. Gesteund door familie en alle andere support ontpopte ook dag twee zich tot een geslaagd breedtesportfestijn. In totaal werden er maar liefst 19 nieuwe kampioenen gekroond, 13 bij de ponydressuur en 6 bij de voltige.