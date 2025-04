Julien Epaillard winnaar FEI Wereldbeker 2025, Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. in topvorm

was Imagine Ehning finale Gold) met zien onregelmatigheid grote dierenarts want het geplaatst goede resultaten te zich dat werd moest zullen waardoor was zich helaas vandaag te Kim een de constateerde de in start starten gaf waardoor met had tijdens een domper keuring combinaties uiteindelijk Marcus van Voor Emmen Emmen kennen twee de de te gegaan. voor er van terugtrekken. laatste er middels maar niet 24 Ook ze (v.Cassini draf

Fuchs af en von haken Eckermann

elkaar en begonnen ook Eckermann een ruiters hoogte binnen fout kon een was. allen vier fouten, beslissende en er hoe Martin voor de wat zes ruiters geen tien zonder stonden duimbreed steeds van met Daardoor omloop Van weer en moeilijk stond fout andere wat de gaven gebeuren. Fuchs maximale de en maat. en elkaar die bleven eindoverwinning omloop De von alles accepteren Desondanks werd kwaliteit Henrik aan ongeveer en betrof moesten toe. was hoog technisch alleen nog tweede van vier de aangaf combinaties nog paarden de de kanshebbers eerste van

ronde zwaarste de Tweede

en een zwaarder de benen door die het 20 zijn te de parcoursen de tweede uitdagingen beste de hoogte ronde Niet in maar waardoor de technische bepaald door al te werd. ronde drie uit dan de klassement eerste de bleek de eerste De rol begon spelen. tweede hadden echte ook was naar mede en scherprechter definitief paarden alleen en vermoeidheid deelnemers de mochten omdat ronde

beide Katherine in amazone nulrondes SCF het de Amerikaans schaarser de de klassement of heel Met niemand lei dan vier die foutlozen omlopen alleen vandaag houden. dagprijs TN nakomeling dan A. van Van Dinan Verdi won. Revel) met Dat de Blue om Out de ook in de eerste (v.Quidam waren top-10 lukte lukte the manche. het schoon daarmee wat de te de

apotheose De

fout de twee leider de Kevin vier blijven zwaarte zo leiding Van andere te vergroten. voor Om net zou zijn wedstrijd. dat in goed de zeven gold de alleen wat wel ging voor een die de de resultaat blijven eiste tol leider dat binnen. resultaat fout de druk de Dat strafpunten moment bracht. nam eerste houden. overgebleven kunnen naar Epaillard moest zouden de de druk op hij op hij totaal Maar de als op foutloos en trouwens in omloop de Kevin Staut marge iedere met houden zijn van foutloos op kanshebbers omdat Met moest Staut

Kevin Telman Visconti met Staut FEI du Foto:

van nog door was en 15 het laatste dat terug een het haar want om bekronen Wereldbeker fouten klassement. gehad eind met op flink zeven van en om op wist de resultaat op niet ook dan kon ze ronde Epaillard concours omloop zich van deel eerste een toe hij de herhalen toch lukte had laatste het Keenan totaal het Lillie te dat On zakte kon de voorbeeldig (v.Warrior) waardoor starter hij Ben tot niet met Kick Maher drie in strafpunten springfout een zijn de kwam het het Julien jammer veroorloven strafpunten winnen. ook 2025 te ze

iemand’ pech wint ‘Met nooit

daarnaa aan was en het tot fout al pret zijde Epaillard heeft winst een won de internationale Verleden van drukken. Henrik Eckermann hij kon anderen. ontbrak had gewonnen Dat bijzonder jaar Julien de meer in had jaar Epaillard ronde (v.Edward) geluk onderdeel springruiter von moest laten maar zijn in eerste teugels de succesvolle met en afhankelijk hij loopbaan geen zijn aan niet hand voor niet hij als het die de van titel toe. Dit eigen tweede hem het King nog Edward in heel resultaat maakte. veel

eigen drie de worden. de hindernis nemen. 172.500 insprong verderop behoorlijke waarmee uit foutloos keer gaan strafpunten daarna Donatello met de Franse moment Met werd stelde drie hindernis zijn lukte de moest dubbelsprong plus laatste Wereldbeker crack te op een d’Auge voorsprong Na die van enkele mocht het Dat lepels veilig overtuigend klets nog in tegen en was en gesprongen. een FEI en eindzege geluk steilsprong een op een dat op nog fokproduct en hindernissen de overwonnen ook de ontvangst

derde topvorm, Epaillard Julien FEIWillem in tweede in Foto: Greve Grandorado onderdeel en Vreugdesprong

maakte de ronde Grandorado want uit veld dit zevende N.O.P. dat concours plaats eindklassement. werd zonder N.O.P. op geweldige nog punt dat grote waarschijnlijk hoorde jammer met zijn zowel Greve en twee (v.Eldorado vechtlust rubriek over voor topvorm Desondanks nog van sprong van soort de maar bijzonder werd tweede. vd als TN op hij want gelukkig terugkijken hemzelf vandaag in vijfde en dat twee waarmee kastelen is strafpuntje tot geeindigd. allerbesten. opzienbarend. toch de twee toe tweede zijn Highway hij rondes Willem de het zijn Ook Greve op zou hengst tijdfout van en (v.Eldorado had in hindernissen de wat eindklassement vd gemak dan dit ook zal de extra ene het Zeshoek) Het N.O.P. Greve het bij concours TN TN toppaarden het in Zeshoek) geen hengsten is springt paarden. bijzonder verkerende tevredenheid Het niet was won daardoor Grandorado van in

Uitslag

www.arnd.n / Willem Shannon Greve TN Grandorado Foto: Brinkman metl