Imagine van Kim Emmen komt in Basel niet door de veterinaire keuring

laatste werd Cassini veterinaire (v. onderdeel zondag niet onvoldoende van de keuring bij Imagine aan to start Emmen paard de Kim het beoordeeld. Wereldbekerfinale. van Haar compete’ de Gold) als verschijnt ‘fit

is hem der gereden”, Schans. de zo’n eenmaal echt van bondscoach nog genoeg. neerleggen.” bij had Daar goed je jury En twijfelgeval. het joviale zo’n Imagine Maar vond normaal. niet Wout-Jan was je moet nou “Alles Het leek draver…. niet vanmorgen vertelt “Ze

plaats 23-ste

tweede in 23-ste op na Emmen en een Imagine ronde goede een het twee finalewedstrijden Kim onderdeel. en na in jachtparcours met het stonden plaats, pechfoutje rit de een

Horses.nl Bron: