KNHS skipt Indoorkampioenschap Subtop

Bij een groot aantal jeugd- en Grand Prix-ruiters stond het KNHS Indoorkampioenschap niet met stip in hun agenda maar in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour werd via selecties steeds volop gestreden voor een felbegeerd ticket naar Ermelo. "Vanwege de tegenvallende deelname tijdens de vorige edities, wordt er geen Indoorkampioenschap voor Subtop georganiseerd", aldus de KNHS die dit indoorseizoen het Subtopkampioenschap schrapt.

De laatste editie van het Indoorkampioenschap Subtop werd in uitgeklede vorm verreden. Alle wedstrijden op één dag in plaats van over twee dagen en alleen voor het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour stond de kürfinale nog op het programma. Het kampioenschap voor junioren, young riders, U25 en Grand Prix werd over één proef beslist. Daarnaast werden de prijsuitreikingen te paard geskipt.

Programma overige kampioenschappen

Voor de overige kampioenschappen zijn de data:

– Vrijdag 28 en zaterdag 29 februari dressuur pony’s B t/m Z2

– Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart dressuur paarden B t/m ZZ-Licht

– Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart springen pony’s B t/m ZZ

– Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart springen paarden B t/m ZZ

Bron: Horses.nl/KNHS