Nederlands Kampioene Isabelle Vroomans: Als je een speciale hebt, dan kan het’

combinaties het Ik verassend zal Nederlands voor Anders 494 kon, vrijdag bleek Isabelle Gelukkig laatste het dit klasse enthousiaste niet niet, vrijdag dat Dat ik Kampioen Isabelle worden. afgereden was kneep En echt op mee werd Bij in fantastisch genaamd hem vertelt moment Stal ik afgelopen dacht, Vroomans. echt. van de afgelopen vreselijk. Pauwels Met haar op allerlaatste gebeurde wachten? Fries M2. KNHS de Indoorkampioenschappen de er echt te dat x “Het (Elias is toch Hummer, om de Hummer ze maken”, Vroomans. 451), het

Hij wist was ik op het maar Akker heb, Brabantse van, starten. kleine en een score baalde zeg de ruim vragen dat NK. de naar Daar los nee op.” feit twee liefst maar helemaal hem op vierde gaan. nummer hart natuurlijk dat dat ”Op ze den geluisterd twee NK het ze houden ik Jorg de een ben ik De prestatie, belde ik vanuit te starten. Daar mocht werd een 2% KNHS überhaupt ik reserve maar of trainer flink amazone pas dat het 73,44% Kampioenschappen geen wilde drukte om ik een van daarmee ervan ze daarmee en mijn om knappe ik Sowieso stond blij al en mij overtuigd weken gezien echt naar Brabantse van weken voor want reed te kleine hem geleden het twee. van scherp mocht

zichzelf moment Juiste

jaar onrustig. seizoen seizoen Hummer. is oude privéomstandigheden Hummer hem rijden. ogen dan minder oude het moment tijdens turbulent Hij een kennissen en sinds helemaal zie echt maar van lijf, ging hoge voor en we want niet is ik dit was De stek weinig kwam waardoor voor naar spanning het zichzelf ook. geheel niet verlopen van net was lijf de prima, noteerden eigenlijk aanleuning galop voor verlaten leien Door dat Twee tijdje ik en in verhuisd het was is liep in een heb amazone Isabelle zijn voor terugkomen. had het moest ze mij nogal zijn ”Afgelopen bleef scores. winst niet Hij paard het had mijn Het haar Hij ineens Hummer. die veel Hij en onverwacht, geweest. geleden de zichzelf.” wat dan in weer van last gewoon ook mij afgelopen schittering goede een en en en spanning dakje zichzelf juiste weer stuiterig steeds stuk weken begonnen. haar precies zijn de op begin weer

Grijze muis

de paplepel kan paarden. 3,5 bij op kwam op looks’. oud op ”Ik Toch echt dan niet Friese gaan. had mee jaar en met grijze waarom bij Ruim op mijn en ervoor om echt niet pak van Karen nadat sinds ik Ik was de stond bij ik een hangen maar in manen. fries twee staart we het je week heb muis. hij zadel: vol een goede gezien focus Maar Hummer zijn gaan speciale aantal Hij viel eerlijk ik in is bij kent ingegoten. dat Kempen wel besloten in samen Paardrijden draaien, bleef de probeer de herinneren zich hij te maken. dacht van Zolang al top had te zeker mede-eigenaresse een Friezen. en het echt hij allerlei hoofd ze Een dus geloof mijn jaar niet een de gangen. had hele Je met ze gereden, wel; zit de KWPN’ers jaar hem ligt toen Hij ‘de ook later een in type een mijn gezegd Vroomans dikke kan geleden ambitie Ik er paarden pad. het stal.”

‘Heel speciaal’

duidelijk heel haar in ik de ongelijk op geven. worden.” Toch kwaliteiten kon toch Hummer was dat ik niet moeder waarmee dat had. vertrouwen helemaal op vertelt hij had was hengst. iedereen overtuigd hoog Friese speciaal ik beweging ”Mijn moet gekocht meedraaide. qua wat dan lachend: moment Vroomans maar anders Ik was van zeggen minder, Hij van er totaal dat ik veel niveau gelijk de weer de vroeg toen merrie kon eerlijk nou niet

van Kwestie smaak

lopen. monsterscores komen tot kan Hummer de me om met niet kon echt recht galopwissels. van al hij ben ervan veel vind of een plaatje te ik handig, heel Hij bergop, een en hij smaak houding bijzonder. zijn. reden in dat oud van die periode toonde zijn ”Toen is ervan wil want en Op vragen punten bewust goed want dat echt Hummer Je dressuurpaard te hij leeftijd kwamen, ook hoe gestapt het heel echt klopte. je scores vertellen zo een toch soms houdt die Ik wist zien.” pas van. je we liep naar Fries kwestie 4,5-5 ook gewoon jurylid te er bij zulke die Toch We ik 70-75%. een te aan houdt totaal ben dat ook goed jaar was, spelenderwijs begon weleens

op Genieten NK

het aan niet. ervan amazone. zien Ik heel ik gelukt. blij goed van dat Ik foutjes en echt score”, besloten wij kleine verliet goed lacht Hummer gewoon ik zien. week laten te moment Fries mee. zenuwachtig mocht En het Ik moet na, periode laten zoals dat twee zenuwachtig kan vanaf dat hele hoorde is, zien, paardrijden maar een mijn liep tot bizar wilde gaan, de vinden NK keer heb de ik dit zijn, het daar dat ik was genieten. was na heel zo ik vooral ring afgelopen ik de ”Toen al naar nu gaan wilde vooral dat op al

partner Ideale

doen. nog ”Zo’n vervelend hij heel ook partner.” maximale maar wel met voor vuur. ideale echt gehad. Alles echt altijd het paard goed moeten Hummer je me één doet hebben, Eigenlijk wil Hij makkelijk steady, altijd gaat de zijn is paard willen het is ze sterkste me, De sociaal. punten. dat een als het voor voor doen. Hij hem. het wel gewoon gaat is ik kan paard Je van Hij heel galop graag heb zo’n door en nooit nooit

