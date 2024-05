Carl Hester over nieuw format prijsuitreiking: ‘Absoluut beter voor paardenwelzijn’

Op CDI Hagen werd afgelopen weekend een nieuwe opzet van de prijsuitreiking getest. Daarbij maken de combinaties na afloop van de rubriek een individuele ereronde. Vervolgens komen de beste drie ruiters te voet de ring in voor de prijsuitreiking. Voor dat nieuwe format steekt topruiter Carl Hester zijn duim omhoog.

Zowel Charlotte Dujardin, die vier Grand Prix-rubrieken won, als Carl Hester, die in twee keer tweede werd en twee keer derde, konden het nieuwe format op Horses & Dreams in Hagen uitvoerig testen.

Blij met opzet

“Naar Charlotte’s en mijn mening is dit de juiste weg. Het is absoluut beter voor de paarden en hun welzijn. De toeschouwers kunnen de paarden nog steeds zien in een ereronde en het is goed dat dit niet helemaal is afgeschaft. Wij zijn erg blij met deze opzet, het voelt ook relaxter”, vertelt Carl Hester.

Idee volgen

Frederic Wandres, die op zijn thuisconcours meerdere prijzen in ontvangst mocht nemen, is het met zijn collega eens. “Veel dank aan Ulli Kasselmann, die dit idee samen met Monica Theodorescu heeft ontwikkeld. We hebben het hier in Hagen uitgeprobeerd en ik hoop dat veel organisatoren dit idee zullen volgen. Dit is de goede stap in de goede richting.”

Bron: Horses.nl / Horses & Dreams