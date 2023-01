VSN en Pavo-topper Kevin Costner Texel verkocht

Stal Witte Scholtens en Eric Koele van Stoeterij Turfhorst hebben Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) verkocht. Onder Emmelie Scholtens was het fokproduct van Wim van der Linde uiterst succesvol in de VSN Trofee, Pavo Cup en de vierjarigen-rubriek op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Nieuwe eigenaar van de achtjarige ruin is de Amerikaanse ruiter Steven Paulson.

Emmelie Scholtens had Kevin Costner Texel vanaf driejarige onder het zadel. In de finale van de VSN Trofee van 2018 werd het duo tweede met een tien van de gastamazone voor het overrijden. Een jaar later won de combinatie met 86 punten de voorselectie van de Pavo Cup voor vierjarigen in De Mortel. In de finale van de Pavo Cup stuurde Scholtens de (toen nog) hengst naar de vierde plaats.

WK Ermelo

In datzelfde jaar was er succes in de vierjarigen-rubriek op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. In de kwalificatie werden ze tweede met 8,96 met een 9,5 voor de galop en negens voor de draf en aanleg. In de finale was er opnieuw een tweede plaats (8,43).

Reservekampioen met Kim Noordijk

De laatste tijd werd Kevin Costner Texel uitgebracht door Scholtens’ pupil Kim Noordijk. Ook deze combinatie was succesvol: het duo werd afgelopen augustus op de Hippiade reservekampioen in de klasse Z2.

Bron: Horses.nl