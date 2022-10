Duval’s Ozosexy wint VWF Prinsenstad Dressuur

Duval's Ozosexy (v. Secret) won de drukbezochte aanlegtest voor driejarige dressuurpaarden bij Manege Prinsenstad. De grootramige zwarte hengst kreeg van juryleden Karen Nijvelt en José van Haaren maar liefst twee tienen. Amazone Amber Hage ontving afgelopen zaterdagavond uit handen van hoofdsponsor de heer G. Kalfsbeek de felbegeerde dressuurbokaal voor 2022.

Duval’s Ozosexy is gefokt en in eigendom van Jan Cees van der Endt, ontving de winnende eindscore van 135.2 punten. Jurylid Karen Nijvelt roemde de galop en de stap van de Secret zoon: “Wat willen we eigenlijk nog meer? We hoeven eigenlijk niks meer dan dit, dus dan geven we een 10.” Verder omschreef de jury de hengst als een echte krachtpatser met veel souplesse, een heel compleet paard dat fijn te bewerken is en drie zeer sterke gangen heeft. Duval’s Ozosexy werd in september al het beste Zeeuws gefokte paard tijdens de Duval Dressage Cup. In Delft hield hij de eer hoog en ging er dus een maand later weer met de winst vandoor. De hengst komt uit de merrie Basing Belle die zelf ZZ Zwaar loopt en waar reeds een ZZ licht paard uit komt.

Orado tweede

Op de tweede plaats eindigde de chique hengst Orado , gefokt door B. Evers- van Dijk en inmiddels in eigendom van Alice Tarjan in Frenchtown USA. Deze kwaliteitsvolle vos van Desperado x Johnson was onder amazone Martine van Vliet behoorlijk gespannen, waardoor hij kort in de hals werd. Tijdens het overrijden kwam Orado meer tot ontspanning. “Een paard met veel expressie in de beweging, die altijd de bergop beweegt. Hij gaf mij onder het zadel het beste gevoel”, aldus van Haaren die de vos 10 punten gaf.

Orfeo

Een mooie derde plaats was er voor Orpheo, de donkerbruine hengst van Charmeur x Negro onder Dirk-Jan van de Water en in eigendom van Sport pro horses. Een aansprekend paard volgens de jury met drie zeer goede gangen en al veel balans. De hengst is gefokt door Epona bvba. De Fokvereniging VWF ZH West organiseerde in samenwerking met de familie Duijndam de 33 ste editie van het VWF-dressuur Manege de Prinsenstad Delft. In een bomvol huis op de Prinsenstad verschenen bijna 90 driejarige dressuurpaarden in de piste.

Bron: Persbericht