Esmee Boers scoort hattrick op CDI Lier

In alle drie de junioren rubrieken was het Esmee Boers met haar Kiki G (v. Vivaldi) die vooraan mochten meerijden in de ereronde. Dinsdag scoore de combinatie 70.101% in de team competitie, woensdag 73.235% in de individuele competitie en vandaag maakten ze het met een score van 74.833% af in de Kür op Muziek.

Esmee Boers begon gelijk sterk aan CDI Lier door dinsdag de landenproef te winnen met een nieuw persoonlijk record. De jonge amazone ging op herhaling want ook in de individuele proef reed Esmee haar merrie naar een overwinning en opnieuw was er een dik nieuw persoonlijk record. In de afsluitende kür op muziek werd het feestje compleet gemaakt en scoorde de amazone een mooie hattrick: ze won de kür met 74.833%.

Podium

De Belgische Anna Peeters en Clara Collard reden naar de tweede en derde plaats. Peeters werd tweede en reed Harlekin (v. Chinook) naar 73.585%. Clara Collard reed op haar beurt Escape (v. Tuschinski) naar 73.250% en werd derde. De deelnemers waren erg aan elkaar gewaagd en de verschillen waren klein. Jessica Nesselaar reed Wendie (v. Kennedy) naar 73.200% en viel daarmee nipt buiten het podium.

Bron: Horses.nl