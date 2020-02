Frederic Wandres’ gouden WK-paard Zucchero OLD overleden

Zojuist maakte Frederic Wandres op zijn Facebook pagina bekend dat zijn toekomstpaard Zucchero OLD is overleden. "Hij was mijn beste...", schreef Wandres. Met de zoon van Glock's Zonik won de stalruiter van Kasselmann vorig jaar in Ermelo het goud op het WK voor zesjarige paarden. De in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst werd slechts zeven jaar.

Powerhouse Zucchero OLD werd destijds voor 370.000 euro in de PSI-veiling aan het Aziatische Starhorses verkocht. Frederic Wandres leidde de hengst vanaf zijn derde jaar op. In 2018 was het paar vierde op het WK bij de vijfjarigen en op het Bundeschampionat wonnen ze goud met een 10 voor durchlässigkeit.

Vorig jaar was er goud in Ermelo voor Wandres en de zoon van Glock’s Zonik. Hij kreeg een cijferlijst met alleen maar 9’s en was volgens jurywoordvoerder Christoph Hess het paard dat de lastige proef voor zesjarigen het beste aan kon. Na de wereldkampioenschappen kwam de hengst niet meer in de ring.

Op Facebook schrijft Frederic Wandres: “Ik herinner mij veel, zo niet alle momenten die we samen hadden. Van de eerste rit als driejarige tot de eerste keer op stang en trens. Ik heb nooit eerder een paard als hem gehad, des te moeilijker is het om verder te gaan zonder hem.”

Bron Facebook/Horses.nl