Marleen Noordhof wint Pavo Perfect Pair Prize

Op de Pavo Cup-voorselectie in Exloo werd vandaag de tweede winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Deze prijs wordt uitgereikt aan de combinatie met de meest harmonieuze voorstelling en viel ten deel aan Marleen Noordhof. Zij stelde Milennium-dochter Otilla (v. Dayano) voor bij de vijfjarigen.

Op iedere Pavo Cup-voorselectie wordt een winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Marleen Noordhof en Otilla (Milennium uit Donna elite IBOP-dres PROK van Dayano) wonnen met hun harmonieuze proef deze prijs in Exloo. Bij de finale van de Pavo Cup op 27 juli wordt de prijs overhandigd.

Ongedwongen

Marian Dorresteijn beoordeelde vandaag in Exloo alle combinaties in de Pavo Cup. Bij de vijfjarigen werden Noordhof en Otilla gewaardeerd met een 7e plek en de Pavo Perfect Pair Prize. “Marleen heeft een hele mooi houding en zit”, licht Marian Dorresteijn toe. “Ze stelde haar paard heel sympathiek voor, op een natuurlijk wijze. De merrie liep daarbij in een fijne, lichte aanleuning die erg stil was. Marleen liet het kunnen van haar paard zien, zonder de merrie te overvragen. De proef kenmerkte zich door ongedwongenheid.”

Uitslagen

