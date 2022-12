Maarten van der Heijden lid van groundjury wereldbekerfinale Omaha

Voor de tweede keer wordt in Omaha (USA) de wereldbekerfinale dressuur en springen gehouden. Het evenement is van 4 tot en met 8 april 2023. De eerste keer was de finale in Omaha in 2017. Daar won toen Isabell Werth met Weihegold en Madeleine Witte was met Cennin de beste Nederlandse op de vijfde plek. De FEI heeft de groundjury dressuur bekend gemaakt. Onder hen is Maarten van der Heijden.