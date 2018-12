Opnieuw internationaal succes voor Joyce Heutink met Gaudi Vita

Na haar succesvolle internationale debuut met Gaudi Vita in oktober (CDI Exloo) pakt Joyce Heutink vandaag opnieuw de overwinning op een CDI. In Mechelen werd zojuist de de Prix St. Georges verreden waarin drie Nederlandse combinaties aan de start kwamen. Met haar getalenteerde Apache-ruin Gaudi Vita wist Heutink een zeer sterke proef neer te zetten en met 74,50% de rubriek op haar naam te schrijven.

De juryleden waren unaniem over hun oordeel en plaatsten haar op een. Van twee juryleden kreeg ze percentages boven de 75% en van het Franse jurylid Isabelle Judet zelfs 76,32%. Na drie overwinningen in de Prix St. Georges, de Intermediair I en de Kür op het CDI Exloo haalt Joyce Heutink opnieuw internationaal zeer goede scores en weet ze de stijgende lijn vast te houden. Al snel bleek na haar optreden in de baan dat geen van haar tegenstanders in de buurt van haar score wist te komen.

België op twee en drie

Nummer twee in deze proef werd de Belgische Thibault Vandenberghe met Santiago Song (Sir Donnerhall x Larome) met 71,17%. Ook de derde plaats ging naar België. Jorinde Verwimp met Kastar Hof ter Zeedycke d’12 (Gameboy D10 x Bonheur) eindigde met 70,44% net achter haar landgenote.

De andere Nederlandse amazones Danielle Heykoop en Christianne Goes wisten helaas geen podiumplaats te pakken. Heykoop had met haar zwarte Sandro Hit ruin Damirez een paar dure foutjes en eindigde op de zevende plaats (64,70%). Christianne Goes eindigde met haar 12-jarige Accountancy Bellissimo (Florencio x Flemmingh) helaas op de laatste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl