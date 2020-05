Spaans toptalent Juan Matute Guimon in kritieke toestand in ziekenhuis

Juan Matute Guimon, op 22-jarige leeftijd al een kandidaat voor het Spaanse Olympische team, bevindt zich sinds dinsdagavond in kritieke toestand in een ziekenhuis in Madrid. Hij was ingestort met ernstige hersenbloedingen. De update van 18:30 uur is onderaan het bericht te vinden.

Juan raakte bewusteloos na het rijden dinsdag en werd per helikopter naar een ziekenhuis in Madrid gebracht, vertelde zijn vader, Juan Matute Azpitarte aan dressage-news.com.

‘Hij zei dat hij zich slecht voelde’

“Juan had de afgelopen week hoofdpijn, maar we dachten dat het een allergie was,” zei zijn vader, die drievoudig Olympiër voor Spanje is geweest en meer dan tien jaar geleden met zijn gezin naar Wellington verhuisde.

‘Nadat Juan vandaag klaar was met rijden, zei hij dat hij zich slecht voelde en daarna verloor hij zijn bewustzijn. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij heeft zeer ernstige bloedingen in de hersenen en verkeert in zeer kritieke toestand. Als een positieve jongeman vecht hij om de grote wedstrijd van zijn leven te winnen. Bid alstublieft voor hem.’

Ticket voor de Wereldbekerfinale

De jonge Matute Guimon is een van ’s werelds meest vooraanstaande internationale dressuurruiters van Spanje. Juan verliet zijn ouderlijk huis in Wellington twee jaar geleden om te gaan studeren in Madrid en zijn rij- en trainingsvaardigheden te verbeteren in Europa.

Terug naar Amerika

Matute keerde begin dit jaar terug naar Amerika om op het Global Dressage Festival in Wellington te rijden. Hier wilde hij een startplaats voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas proberen te verkrijgen, maar door de corona werd alles gecanceld.

Startplaats Tokyo

Hij is de op één na hoogste Spaanse ruiter op de wereldranglijst met Quantico (v.Fighting Fit) en de derde hoogste met Don Diego (v.Don Frederico). Hij reed met Quantico voor het Spaanse team op de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon en daar kreeg zijn land een startplaats voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Update 18:00 uur

Matute Guimon heeft woensdag een drie uur durende operatie ondergaan, die is gemaakt op basis van de resultaten van de CAT-scan. Hoewel er geen details over de operatie bekend zijn gemaakt, is wel duidelijk gemaakt dat de situatie van de Spaanse ruiter nog steeds kritiek is. Zijn ouders zijn bij hem in het ziekenhuis.

Bron: Dressage-News